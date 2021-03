Em Vila Nova de Gaia, uma mulher grávida perdeu o controlo do seu automóvel no momento em que estava a estacioná-lo no parque do supermercado, na manhã de terça-feira.

As imagens das câmaras de vigilância foram partilhadas nas redes sociais, nas quais podemos perceber que a condutora ao tentar estacionar o carro, em vez de parar no lugar destinado, continuou a marcha, caindo para fora do parque de estacionamento, que tinha uma altura correspondente a um andar.

A mulher grávida não sofreu qualquer tipo de ferimentos, segundo a TVI 24.

Veja aqui o momento.