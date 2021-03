A proteção civil italiana revelou, esta quarta-feira, que foram registados, nas últimas 24 horas no país, mais 21.267 novos casos de infeção de covid-19, uma subida em relação ao dia anterior quando foram reportados 18.765 contágios.

No mesmo período foram também registados mais 460 óbitos associados à doença, que, ao contrário do que aconteceu com os novos casos, traduz-se numa descida face aos dados anteriores que davam conta de 551 mortes por covid-19.

Itália soma agora um total de 3.440.862 de diagnósticos confirmados desde o início da pandemia no país, que levaram à morte de 106.339 pessoas.

Atualmente, estão hospitalizadas 28.438 pessoas com covid-19, mais 3.588 doentes que se encontram nos cuidados intensivos, devido a complicações da doença.

O número de recuperados é agora de 2.773.215, tendo mais 20.132 deixado de ter a doença ativa, face aos dados de ontem.