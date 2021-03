O homem detido sob suspeita de estar envolvido no tiroteio, que ocorreu na terça-feira, no bairro da Quinta das Lagoas, no Seixal, foi libertado depois de ter sido interrogado, revelou esta quarta-feira a PSP.

"A única pessoa detida na terça-feira, por suspeita de envolvimento no incidente, foi inquirida pela PSP, mas acabou por sair em liberdade", disse fonte da Direção Nacional da PSP, citada pela agência Lusa.

Até ao momento, não foram feitas mais detenções relacionadas com este caso.

"Hoje não foram feitas detenções. Há duas pessoas que foram conduzidas à esquadra, para identificação e averiguações, mas que nada têm a ver com a situação que ocorreu na terça-feira", adiantou a mesma fonte.

Recorde-se que a polícia foi chamada, ontem, àquele bairro, perto de Corroios, depois de ter havido confrontos entre grupos rivais.

À chegada ao local, os agentes terão sido recebidos com tiros e chamaram reforços, seguiu-se uma megaoperação, com os moradores armados a barricarem-se nos edifícios e a PSP a vedar as entradas e saídas do bairro.

Alguns moradores, sem qualquer envolvimento no caso, tiveram de ser retirados de casa.

No local estiveram dezenas de agentes, e a intervenção policial só terminou já perto das 21h, tendo sido detido apenas um suspeito, agora libertado.