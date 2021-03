Portugal registou, nas últimas 24 horas, 575 novos casos de covid-19 e 11 óbitos associados à doença. De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta quarta-feira, o país soma agora um total acumulado de 818.787 casos de infeção e 16.805 vítimas mortais desde o início da pandemia.

Lisboa e Vale do Tejo foi região onde foram diagnosticadas a maior parte das novas infeções – 262. Segue-se o Norte, que regista 142 novos casos, o Centro, com 68, o Algarve, com 53, e o Alentejo, com seis. Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores há 39 e cinco novas infeções, respetivamente.

A maior parte dos óbitos também ocorreu em Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registadas seis mortes devido à covid-19. No Centro morreram quatro pessoas e no Norte uma. O Alentejo, o Algarve e as ilhas não registaram qualquer morte associada à doença.

Já o número de internamentos desceu pelo segundo dia consecutivo, Atualmente, estão hospitalizadas nos hospitais portugueses 712 pessoas com covid-19, menos 31 do que no dia anterior. Em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão 155 pessoas, menos quatro do que ontem.

Nas últimas 24 horas, mais 752 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 769.838.

O país tem agora 32.144 casos ativos do novo coronavírus e as autoridades de saúde têm sob vigilância 14.898 contactos.

O boletim da DGS revela ainda que a taxa de incidência em Portugal é agora de 77,6 casos de infeção por cada 100 mil habitantes. Uma descida face a segunda-feira, quando esta taxa era de 81,3 casos de infeção por 100 000 habitantes. No entanto, quando é considerado apenas o território continental o valor é mais baixo - 67,7 casos por 100 mil habitantes. Na segunda-feira era de 70,3 casos de infeção por 100 mil habitantes.

Contudo, o R(t) (índice de transmissibilidade) está a aumentar. Hoje, o R(t) é de 0,91 tanto em Portugal, como apenas no continente. Na segunda-feira o R(t) era de 0,89 em Portugal e 0,88 considerando apenas o território continental.