A Polónia registou, esta quarta-feira, 29.978 casos do novo coronavírus – mais 2.103 do que o máximo registado em novembro – e 575 vítimas mortais, de acordo com dados do Ministério da Saúde polaco. Nunca o país tinha registado tantos novos contágios em apenas 24 horas.

Segundo o ministro da Saúde, Adam Nieszielski, a situação é particularmente grave em Mazovie, na região centro do país, onde se encontra a capital Varsóvia, e na região da Silésia, no sul. "Infelizmente, estes sinais de hoje [quarta-feira] obrigam-nos a refletir seriamente que devem ser anunciadas novas restrições até quinta-feira", disse ao site Wirtualna Polska.

As declarações do ministro da Saúde seguem o anúncio do primeiro-ministro, Mateusz Morawiecki, que também afirmou ontem que deverão ser anunciadas novas medidas até quinta-feira. "Quanto mais pessoas seguirem as regras e forem vacinadas, mais cedo terminará a terceira vaga", sublinhou.