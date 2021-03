A Páscoa na Alemanha já não vai ser como estava previsto, depois de Angela Merkel anunciar esta quarta-feira o cancelamento da paralisação de cinco dias anunciada ontem para o feriado.

"A ideia de uma paralisação na Páscoa foi elaborada com as melhores intenções, porque precisamos urgentemente de conseguir desacelerar e reverter a terceira onda da pandemia”, disse Merkel aos jornalistas, após convocar para esta quarta-feira de manhã uma videoconferência de emergência com 16 governadores dos estados federados da Alemanha.

“No entanto, a ideia foi um erro. Havia boas razões para isso, mas não pode ser implementada bem o suficiente neste curto período de tempo”, disse.

Merkel pediu ainda desculpa aos alemães pela ideia.

“Esse erro é um erro somente meu. Um erro deve ser chamado de erro e, acima de tudo, deve ser corrigido e, se possível, isso tem de ser feito a tempo”, considerou. “Ao mesmo tempo, é claro que sei que todo este assunto gerou mais incertezas, lamento profundamente e peço desculpas a todos os cidadãos”, afirmou.

Recorde-se que as restrições agora suspensas tinham sido anunciadas ontem de manhã e previam, por exemplo, o encerramento do comércio durante cinco dias. Contudo, o plano tinha levantado muitas questões sobre detalhes logísticos.

A Alemanha tem registado um aumento do número de infeções e mortes por covid-19. Ontem, ao anunciar as medidas, a chanceler alemã disse mesmo que o país tinha entrado numa “nova pandemia” devido à propagação das variantes do SARS-CoV-2.