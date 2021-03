A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 28 anos, suspeito de assaltar outro, sob ameaça de arma de fogo, junto à marina da Póvoa de Varzim.

Em comunicado, esta quarta-feira, a PJ revela que a detenção ocorreu no “âmbito de uma investigação em curso pelos crimes de roubo agravado e burla informática”, que levou a que fossem realizadas no dia de ontem buscas domiciliárias na Póvoa de Varzim. Outra pessoa alegadamente envolvida no crime está em prisão preventiva desde novembro.

Segundo a autoridade, os factos ocorreram a 29 de março de 2020, por volta das 22 horas, junto à marina da Póvoa de Varzim, na sequência de um encontro previamente marcado entre o ofendido e uma pessoa do sexo feminino sua conhecida.

Neste local, a vítima foi surpreendida “por vários comparticipantes que, mediante a ameaça com armas de fogo, apropriaram-se de bens e dinheiro que o ofendido detinha”.

O detido, servente da construção civil, já com várias referências criminais por crimes contra o património e contra as pessoas, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.