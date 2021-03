A ministra da Cultura francesa, Roselyne Bachelon, foi hospitalizada devido à covid-19.

A governante, de 74 anos, tinha anunciado no passado dia 20 de março, sábado, que tinha testado positivo à covid-19, depois de apresentar alguns sintomas da doença.

"O seu estado de saúde é estável e não inspira cuidados especiais", informou, esta quarta-feira, fonte do ministério da Cultura de França, citada pela AFP, acrescentando ainda que o internamento da ministra ocorreu por indicação do seu médico, de forma a monitorizar o estado de saúde de Roselyne Bachelon com maior atenção.

Esta semana, também a ministra do Emprego de França, Elizabeth Borne, de 59 anos, foi hospitalizada devido ao novo coronavírus.