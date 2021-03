Um navio porta-contentores ficou encalhado no Canal do Suez, impedindo o tráfego marítimo.

"O porta-contentores encalhou de forma acidental, provavelmente depois de ter sido atingido por uma rajada de vento", informou a companhia Evergreen Marine Corp, citada pela AFP, acrescentando que “está em contacto com as partes envolvidas, entre elas a autoridade que gere o Canal do Suez, para ajudar o navio o mais depressa possível”.

Uma imagem partilhada na terça-feira nas redes sociais mostrava o navio MV EVER Given, que tem 400 metros de comprimento e 59 metros de largura, atravessado no canal, provocando a paragem da circulação marítima.

O navio, gerido pela BSM Hong Kong, tem como destino o porto de Roterdão, na Holanda.

"Os rebocadores estão neste momento a tentar fazer com que o navio volte a navegar", adiantou a Leth Agencies, que fornece serviços aos clientes que utilizam o canal, que garante a passagem de 10% do comércio marítimo internacional.

As autoridades do Egito ainda não se pronunciaram sobre o sucedido.

The Suez Canal, one of the most important shipping lanes in the world, is reportedly blocked because someone accidentally got stuck with their giant container ship. The photo is unreal. pic.twitter.com/I2ACkBqPi2