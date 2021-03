Os rios da minha aldeia

Costumo dizer que o Sado é uma metáfora. Podia ser o Ganges. Afinal, se o Ganges passa na Rua dos Douradores e até o Esteves sem metafísica pode molhar nele os pés, o Sado também pode ser o Tejo. Só não é o Tejo porque Alberto Caeiro me ensinou que o Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia porque o Tejo não é o rio que corre pela minha aldeia. Lisboa também é uma das minhas aldeias e eu tenho muitas aldeias e muitos rios e o Sado junta, nesta curva onde moro, com uma varanda debruçada sobre ele, todas as aldeias e todos os rios. O Tejo podia ser o Nilo que eu subi até Abu Simbel em busca de Ramsés II, como também podia ser o Mekong na placidez de Luang Prabang onde, pelas persianas, no pino mais alto do sol do meio-dia, eu ouvia a lengalenga dos meninos da escola ao lado repetirem obedientemente as lições da professora que lhes ensinava o lao, a língua dos monossílabos. Eu bem sei que o rio da minha aldeia, em Águeda, foi a minha porta para o mundo.

