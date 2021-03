Nos calendários pós-covid a confusão é de tal ordem que hoje mesmo, um pouco por toda a Europa, se inicia a fase eliminatória do Campeonato do Mundo de 2022, marcada para o Qatar, ainda antes de se ter disputado a fase final do Campeonato da Europa de 2021, chutado sem cerimónias para os próximos meses de junho e julho.

Noutro lugares do planeta, o acesso ao Mundial já rola. E um fulano da Mongólia, com o fantástico nome de Norjmoogiin Tsedenbal, ganhou o direito de ficar para os registos como o marcador do primeiro golo da fase de qualificação, apesar da derrota da sua selecção na deslocação ao Brunei (1-2). Igualmente curioso é o Qatar, que está apurado “ab ovo” por via da sua condição de organizador da prova, se tem imiscuído nesta fase da prova. Além de ter disputado o Grupo 6 da Zona Asiática – ficou mesmo em primeiro, deixando para trás o Afeganistão, o Omã, a Índia e o Bangladesh – transferiu-se agora para o Grupo A da qualificação europeia, cabendo-lhe receber hoje o Luxemburgo, ao mesmo tempo que Portugal é anfitrião do Azerbaijão em Turim – para obviar os problemas de deslocação de alguns jogadores para países confinados, principalmente o Reino Unido, que não aceita voos vindos de Portugal - e a Irlanda se desloca à Sérvia. Na tentativa de manter sempre a equipa em competição, o selecionador Félix Sánchez Bas, um catalão de 45 anos que subiu da equipa catari sub-23 até à formação principal, vai ter oportunidade de ganhar calo com três jogos duros – do ponto de vista das exigências a que o seu conjunto está habituado – no espaço de uma semana: Luxemburgo (hoje); Azerbaijão (27 Março) e Irlanda (30 de Março). Como é evidente, os jogos frente ao Qatar não valerão pontos e, segundo o que ficou fixado desde início, o Qatar disputará todas as partidas na Europa de forma a poupar os seus adversários a uma longa deslocação até Doha.

