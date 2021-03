Levantava-se pelas 6h e preparava-se para assistir às aulas, que começavam pelas 8h. Demorava uma hora a chegar à escola e somente regressava a casa volvidas oito horas. Quando tinha dinheiro, recorria aos transportes públicos “que não são seguros”, mas, habitualmente, fazia o trajeto a pé.

De volta ao lar, com “um corpo e uma mente exaustos”, por nunca ter “boa comida, bons transportes ou atividades de lazer” que a mantivessem motivada, fazia os trabalhos de casa entre as 20h e as 22h. Isto quando não tinha “muitas tarefas domésticas” para completar, pois, nesse caso, teria de estudar até às 23h.

Era este o quotidiano de Suborna Mustofa, atualmente com 18 anos, que nunca fazia refeições intermédias porque a família – constituída pelos pais, três filhos e ela – tinha apenas capacidade financeira para lhe proporcionar as principais.

“Não havia nada de especial na minha vida, mas mantinha uma coisa em mente: tinha de ser diferente dos outros. Foquei-me nisso”, começa por explicar ao i, adiantando que, apesar de ter hobbies como a natação, o ciclismo, fazer piqueniques e passear com a família e os amigos, no Bangladesh, tal nem sempre era possível. “Tentava manter-me forte para seguir em frente. Estava privada de tudo, mas nunca perdi a esperança ou deixei de sonhar”, desabafa a rapariga que, hoje, é estudante de Gestão de Negócios Internacionais, no Instituto Politécnico de Bragança.

