Brincar ao confinamento

Se os mais velhos terão algum receio no futuro, os mais novos vão borrifar-se completamente para as restrições e quererão é aproveitar o tempo perdido.

As imagens que nos chegaram de Miami, EUA, revelam bem o que será a vida depois do confinamento: exatamente igual ao que era antes da covid-19 aparecer nas nossas vidas. As imagens mostram milhares de pessoas a gozarem um período de férias, ignorando completamente as medidas de proteção, como o uso de máscara ou a distância social. Se os mais velhos terão algum receio no futuro, os mais novos vão borrifar-se completamente para as restrições e quererão é aproveitar o tempo perdido. Tem sido assim em todo o mundo onde há desconfinamento. Se depois são obrigados a voltar atrás, isso já é outra história. Quanto a Portugal, é óbvio que o Governo e o Presidente da República estão a jogar pelo seguro, ignorando o que tinham dito há uns meses. Isto é: mesmo com os números anunciados para um desconfinamento, o Governo insiste em continuar fechado. E o problema é que podemos chegar a números mínimos, que o problema não estará resolvido.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.