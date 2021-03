Depois das declarações do comissário europeu Thierry Breton, que apontou para a imunidade de coletiva na Europa a 14 de julho, a task-force nacional de vacinação não assume o simbolismo do Dia da Bastilha. Henrique Gouveia e Melo, sem aludir à meta traçada por Breton, indicou na reunião do Infarmed que a vacinação de 70% dos adultos com pelo menos a primeira dose da vacina continua a ser esperada no fim do verão, podendo acontecer ligeiramente mais cedo se o país vier efetivamente a receber os 14,9 milhões de doses previstos para o terceiro trimestre. Para já, no final desta semana deve chegar-se à marca do milhão de portugueses com a primeira dose da vacina, incluindo 87% dos idosos com mais de 80 anos e 67% dos doentes com mais de 50 anos que pertencem à primeira fase de vacinação, que só vai ficar concluída em abril. O que está previsto é que comecem então a ser chamados os restantes doentes crónicos prioritários e idosos entre os 65 e os 79 anos, mas mantêm-se os apelos para que a estratégia seja revista e a convocatória aconteça por idade e não por doenças. Para já, este fim de semana começam a ser vacinados professores e pessoal das escolas. Serão dadas 88 mil doses e com este ensaio de vacinação em massa será abrangido 28% do universo. Na reunião do Infarmed foi destacada a diminuição “acentuada” da incidência de covid-19 na população com mais de 80 anos, o que poderá estar ligado à vacina, com a maior incidência de novos casos a verificar-se na população em idade ativa, como aconteceu no desconfinamento do ano passado. André Peralta Santos apresentou uma análise que sugere que só evitar por via da vacina internamentos de idosos com mais de 70 anos não é suficiente para o SNS não ficar sobrecarregado em períodos de grande transmissão, defendendo que é necessário vacinar as pessoas entre os 40 e os 69 anos para que o SNS não ultrapasse a linha vermelha de 245 doentes com covid-19 em UCI.