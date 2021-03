O Conselho de Disciplina da FPF instaurou um processo disciplinar a Jorge Jesus, após o técnico encarnado ter falhado a presença na flash interview seguinte ao jogo entre o SL Benfica e o SC Braga, que as águias venceram por 2-0.

A informação é avançada pelo jornal Record, que revela ainda que Nuno Farinha, assessor do emblema, e o própria Benfica vão ser também alvo de processos disciplinares.

Jorge Jesus falhou a presença na flash interview devido ao alto volume de música que se fazia sentir em campo naquele momento. Segundo as informações veiculadas pela Sport TV, o técnico terá pedido para reduzir o volume da música, e, quando viu o pedido recusado, negou-se a falar e aguardou até à conferência de imprensa para discutir o jogo com os arsenalistas.

No rescaldo do mesmo jogo, também o SC Braga é alvo de um processo disciplinar, por "expressões proferidas por elementos afetos ao clube visitado em direção à equipa de arbitragem e a elementos do banco de suplentes da equipa visitante".