O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, foi multado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 2.040 euros e é alvo de um processo disciplinar, a propósito da expulsão no jogo contra o Portimonense a contar para 24ª jornada da Primeira Liga. Sérgio Conceição foi expulso três vezes apenas nesta temporada.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, Paulo Sérgio também foi multado em 408 euros e também é alvo de um processo disciplinar, avançou o Record.

Os ânimos exaltaram-se entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição logo após o segundo auto-golo e ambos os treinadores foram expulsos do banco por causa da troca de insultos.

O documento do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol detalha a troca de palavras entre os dois treinadores, mostrando que Sérgio Conceição se voltou para o banco do Portimonense e gritou "Toma c..., vai para o c..., vai-te f...". De seguida, e segundo o relatório do árbitro, Paulo Sérgio respondeu "vai para o c... tu, vai-te f..., queres alguma coisa, é lá fora".

O mapa de castigos faz também menção aos processos disciplinares para os jogadores do Portimonense, Maurício e Beto, por "factos ocorridos após a expulsão de ambos os treinadores principais", informou o Record, e também para os jogadores do FC Porto, para Sérgio Oliveira e Agustín Marchesín. O médio portista foi repreendido com uma multa de 128 euros.

Para além dos jogadores, o FC Porto terá de pagar uma multa de 1.020 por atraso no recomeço do jogo, "por necessidade de um jogador da sua equipa ter usado a casa de banho".