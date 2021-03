O Reino Unido registou, esta terça-feira, 5.379 casos do novo coronavírus e 122 mortes, de acordo com dados do Departamento de Saúde e de Assistência Social britânico. Em relação à véspera, há uma estabilização do número de casos – apenas mais 37 – mas um aumento significativo no registo de mortes – mais 105.

Atualmente há 5.461 pessoas com covid-19 internadas nos hospitais britânicos, 748 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O governo britânico anunciou ainda que mais de 28,3 milhões de pessoas já foram inoculadas com uma das doses da vacina contra a covid-19 e 2,3 milhões já receberam as duas doses.

Desde o início da pandemia, o Reino Unido já deu conta de 4.307.304 infeções e 126.284 pessoas morreram num período de 28 dias após terem testado positivo.

The #COVID19 Dashboard has been updated: https://t.co/XhspozbgYH



On Tues 23 March, 5,379 new cases and 112 deaths within 28 days of a positive test were reported across the UK.



28,327,873 people have received the 1st dose of a #vaccine, and 2,363,684 have received a 2nd dose. pic.twitter.com/UEAhbMSEyb