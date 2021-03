O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) suspendeu o castigo de um jogo ao futebolista do Sporting João Palhinha, pelo quinto amarelo que recebeu na I Liga, mas não retirou o cartão, segundo um esclarecimento publicado esta terça-feira.

Recorde-se que o jogador leonino João Palhinha foi castigado a 27 de janeiro, na sequência de lhe ter sido mostrado o cartão amarelo no encontro frente ao Boavista, tendo o Sporting apresentado recurso, julgado improcedente pelo pleno da secção profissional do Conselho de Disciplina (CD) da FPF.

Mais tarde, o TAD viria a anular o castigo ao jogador, mas a Federação Portuguesa de Futebol levantou dúvidas em relação ao número de cartões amarelos que o jogador passava a contabilizar.

Foi nesse sentido, que surgiu o esclarecimento de que o castigo tinha sido suspenso, mas que o quinto cartão amarelo se mantinha.

“Resulta claríssimo, por tudo quando o Colégio Arbitral não disse e por tudo quanto o Colégio Arbitral disse, que não houve – nem podia haver – qualquer anulação do cartão amarelo exibido pelo árbitro Fábio Veríssimo ao Demandante no jogo subjudice. Resulta claríssimo, isso sim, que o que o Colégio Arbitral decidiu foi que tal cartão amarelo – face ao teor da referida pronúncia formalmente solicitada ao árbitro Fábio Veríssimo e embora por este efetivamente exibido durante o jogo sub judice – não pode integrar a hipótese, a previsão, o tatbestand, a facti species da norma sancionatória tipificada no artigo 164.º, n.º 7, do RDLPFP, não devendo, portanto, produzir quaisquer efeitos no âmbito desta mesma norma sancionatória”, lê-se na nota do tribunal.