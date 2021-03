O acidente que ocorreu na freguesia de Vila Seca em 2013, em que o trabalhador se encontrava no cimo do telhado de um pavilhão industrial a retirar a chapas e caiu desamparado. O operário ficou com sequelas permanentes e graves depois de cair de uma altura de cinco metros.

Oito anos depois do acidente, o despacho de acusação foi divulgado esta terça-feira na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional do Porto declara que a vítima estava a realizar trabalhos no telhado “seguindo determinações do arguido chefe de equipa, sem que este, como responsável, garantisse estarem asseguradas as necessárias medidas de proteção individuais de segurança, nomeadamente linha de vida, escadas de rojo e escadas de telhador, no telhado, andaimes nas fachadas e rede de segurança no interior do edifício”.

O Ministério Público acusa a empresa do ramo da metalomecânica e construção civil e o encarregado da obra pela prática de um crime de infração das regras de construção, dano em instalações e perturbação de serviços agravado.