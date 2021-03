Um homem de 44 anos foi detido pela PSP no Aeroporto de Lisboa, esta segunda-feira, por “ser suspeito do crime de falsificação de documentos”,

Segundo o comunicado da polícia, o individuo preparava-se para embarcar no voo, quando foi detetado na sua posse um comprovativo falsificado de um teste à covid-19.

A PSP contactou o laboratório que constava no comprovativo e que esclareceu que se trataria de um teste falso.

As autoridades viriam então a descobrir que o suspeito tinha adquirido “o documento através do pagamento de cerca de 60 euros a um indivíduo na internet”, informou a PSP, no mesmo comunicado.

O homem foi impedido de viajar, tendo sido presente ao Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa, podendo ficar sujeito a termo de identidade e residência.