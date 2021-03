As duas rádios mais ouvidas na região da Grande Lisboa são ambas do Grupo Media Capital Rádios, a Comercial continua em primeiro lugar e a M80, pela primeira vez, surge em segundo na preferência dos ouvintes.

“De acordo com os resultados da 1ª Vaga do Bareme de Rádio da Marktest de 2021 que comporta o período entre 1 de novembro de 2020 e 21 de fevereiro de 2021, a Rádio Comercial e a M80 são as rádios mais ouvidas na Grande Lisboa", lê-se no comunicado.

Sublinhe-se que a Grande Lisboa, que inclui os concelhos de Amadora, Cascais, Lisboa, Loures, Odivelas, Oeiras e Sintra, é região que tem o mercado mais competitivo, um número maior de pessoas e o maior poder de compra do país.

A M80 é pela primeira vez a segunda rádio mais ouvida na capital, mas a Comercial é tudo menos uma novidade nestes rankings, pois é já a rádio mais ouvida em Portugal pela 16.ª vaga consecutiva e mantém-se como líder na Grande Lisboa desde a 4.ª vaga de 2011.

Para Salvador Bourbon Ribeiro, CEO da Media Capital Rádios, estes resultados mostram duas coisas: “que os portugueses continuam com hábitos de escuta de rádio bem enraizados. O valor de consumo é extraordinário se considerarmos que estivemos, de novo, em período de confinamento. E, em segundo, que os portugueses continuam a preferir as nossas estações. A Rádio Comercial é líder absoluta em todas as varáveis, a M80 reforça a sua posição, atingindo até a façanha de ser a segunda estação de Rádio mais ouvida na grande Lisboa depois da Comercial e a Cidade FM bate, mais uma vez, a sua concorrente mais direta. Somos o maior grupo de Rádios em Portugal”.