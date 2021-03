Um homem morreu depois de ser baleado junto a um estabelecimento comercial, na madrugada desta terça-feira, em Terrugem, Sintra.

De acordo com o comandante dos Bombeiros Voluntários de São Pedro de Sintra, citado pelo Jornal de Notícias, o homem, de 41 anos, apresentava um ferimento ao nível do abdómen, ao que tudo indica, na sequência de um disparo de uma arma de fogo durante um assalto. O óbito da vítima foi declarado no local.

O alerta foi dado pelas 04h15.

Segundo o Correio da Manhã, que cita fonte da GNR, o caso foi entregue à Polícia Judiciária e o alegado autor do disparo, que estaria a tentar assaltar o estabelecimento comercial, encontra-se em fuga.

No local esteve uma ambulância com dois operacionais dos Bombeiros de São Pedro de Sintra, uma viatura médica do INEM e a GNR.