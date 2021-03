O defesa do Vitória de Guimarães Zié Ouattara testou positivo ao vírus SARS-CoV-2, que provoca a doença de covid-19, anunciou, na segunda-feira, o clube minhoto. O jogador de 21 anos já esteve infetado em dezembro de 2020.

"O Vitória Sport Clube informa que o atleta Zié Ouattara teve um deteção positiva de SARS-CoV-2, encontrando-se assintomático e em isolamento, cumprindo o estabelecido no Plano de Contingência", lê-se num comunicado publicado no site do clube.

O clube vimarense explicou ainda que "a deteção ocorreu na testagem prévia" à viagem do jogador para a Costa do Marfim, "onde iria representar o seu país nos dois jogos de apuramento para a Taça Africana das Nações".