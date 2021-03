O senhor do lixo

O metralhar das andorinhas explodiu o silêncio suave da tarde. O sol está suficientemente forte para que as avezinhas negras se agrupem em ondas que se desfazem sobre o Sado quando resolvem voar cada uma para seu lado. As andorinhas falam muito. As andorinhas falam sempre. Só a noite as cala. Fico a olhar o céu de um azul translúcido e o ziguezague dos pássaros, a rua vazia lá em baixo, sem passantes, o volume verde que choca dos caixotes do lixo enfileirados. Em Paris, certo dia, o chefe da polícia da cidade teve a ideia revolucionária de implantar latas para recolha de lixo por todas as ruas e boulevards. Chamava-se monsieur Poubelle. Morreu um dia, como qualquer um, e os parisienses esqueceram-se dele mais depressa do que os lisboetas se esqueceram do Intendente de Pina Manique, salvo quando querem explicar a alguém onde ficava a maior concentração de prostitutas da capital.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.