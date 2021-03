O professor Joaquim José Ventura da Silva morava na Rua 8. Ou melhor: moravam aí, descansadamente, os seus restos mortais. Quem o conheceu – em vida, claro – traçava dele um retrato encantador de homem zeloso, inteligente. “As suas obras testemunham a sua perícia e os seus numerosos alunos abonam o seu desvelo praticado na sua profissão”, podia ler-se no seu jazigo, mandado erguer pela filha a 5 de dezembro de 1849. Na simplicidade da tumba, desenhava-se um livro aberto.

O professor Joaquim José Ventura da Silva não teria lugar ao descanso eterno que é devido a pessoas de bem. No dia 23 de março de 1955, no Pavilhão dos Desportos, ali ao topo do Parque Eduardo VII, em Lisboa, realizou-se uma hasta pública para a concessão de vinte lotes de terreno no 1.º e 2.º cemitérios, do Alto de São João e dos Prazeres, destinados à construção de jazigos particulares. O professor Joaquim José Ventura da Silva iria ser simplesmente extraído da sua última morada como quem arranca um dente. Fazia parte de um plano para a destruição de vinte túmulos que tinham caído nas mãos da administração pública. Com eles, seriam removidos oito corpos e e 51 ossadas. Na grande maioria desses túmulos, as dedicatórias tinham-se tornado ilegíveis por via da falta de cuidado e da erosão do tempo. Nem idades, nem profissões, nem indicações da categoria social de mortos esquecidos. Gente que deixara definitivamente de existir. Chegara a hora de desaparecerem para sempre da face da Terra.

