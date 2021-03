Depois de o Presidente norte-americano Joe Biden apontar o 4 de julho para o “regresso à normalidade” nos Estados Unidos, foi a vez de um comissário europeu fixar uma data simbólica: Thierry Breton, comissário europeu para o Mercado Interno, uma das pastas envolvidas na compra de vacinas a nível europeu, disse ser possível que o continente europeu atinja a imunidade coletiva a 14 de julho, Dia da Bastilha e feriado nacional no seu país natal. Com o anúncio, a garantia de que a União Europeia vai receber mais 300 a 350 milhões de doses de vacinas até lá além das que já foram distribuídas pelos Estados-membros – e essa, além da expectativa, foi a única indicação nova.

O i tentou perceber junto do gabinete do comissário europeu o que fundamenta a projeção, mas não obteve resposta. Também as autoridades nacionais, que têm apontado a meta de garantir pelo menos uma toma da vacina a 70% da população adulta até ao final de agosto, não se pronunciaram e nem a DGS, nem o Ministério da Saúde nem a task-force nacional de vacinação explicaram se o 14 de julho é agora a data em cima da mesa em Portugal. O que está em causa? O virologista Pedro Simas considera “irrelevante” falar de imunidade de grupo a esta altura, mas não afasta que a meta de Thierry Breton seja possível, desde que haja vacinas (e sobre isso todos os dias há avanços e recuos na UE, agora com uma quarta vacina aprovada e a russa em avaliação pela Agência Europeia do Medicamento).

