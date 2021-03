Os CTT reabriram a loja de Marvão, no distrito de Portalegre. A reabertura surge no âmbito do compromisso público de reabrir lojas únicas em sede de concelho, “tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos”.

Mas a empresa liderada por João Bento garante que não existe um cronograma definido para as próximas. E dá uma explicação: é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura.