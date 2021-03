Pelo menos 60 civis foram mortos no domingo durante ataques a aldeias na zona ocidental do Níger, perto da fronteira do Mali, seis dias após ataques na mesma área terem matado 66 pessoas, segundo fontes locais e de segurança.

"O balanço provisório é de 60 mortos", afirmou uma fonte dos serviços de segurança do Níger.

"Homens armados vieram em motas e dispararam contra tudo o que se movia. Eles vieram a Intazayene, Bakoarate e Wistane e aos campos circundantes", disse um político local, cujas palavras foram confirmadas por uma fonte dos serviços de segurança nigerianos.

O Governo nigerino ainda não confirmou estes novos ataques.

As localidades visadas situam-se na região de Tahoua, vizinha da de Tillabéri, ambas perto da fronteira com o Mali.

A região de Tillabéri está localizada na chamada zona das "três fronteiras", nas fronteiras do Níger, Mali e Burkina Faso, regularmente atingida por grupos jihadistas.

Em 15 de março, suspeitos 'jihadistas' levaram a cabo vários ataques a veículos que regressavam do grande mercado semanal em Banibangou.

Atacaram depois a aldeia de Darey-Daye, massacrando residentes e incendiando veículos e armazéns de cereais. O número de mortos foi de 66.

Em 02 de janeiro, 100 pessoas foram mortas em ataques na área de Ouallam (região de Tillabéri) por homens armados que também andavam de motocicleta.