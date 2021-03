Já foram forçadas a retirar cerca de 18 mil pessoas das suas habitações, na sequência das inundações que têm afetado o leste da Austrália desde a semana passada.

Segundo a chefe do governo do estado da Nova Gales do Sul, Gladys Berejiklian, do número total de cidadãos retirados, 15 mil pertencem à costa norte-central do Estado da Nova Gales do Sul, enquanto outros 3 mil são residentes de bairros na parte ocidental de Sidney. Durante o fim de semana 38 locais no país foram declarados zonas de catástrofe natural.

Em Sydney, a maior barragem da cidade, atingiu a sua capacidade máxima na semana passada e neste momento está no seu nível mais alto desde 2016. Cerca de 500 giga litros tiveram de ser libertados, uma quantidade equivalente à capacidade de água da baía da cidade.

As inundações também perturbaram o funcionamento dos transportes urbanos, forçando ao encerramento de 200 escolas.

Até ao momento, não foram comunicados quaisquer mortos ou feridos graves, mas o chefe do governo de New South Wales, alertou para " uma semana muito difícil".

Muitas das áreas que foram atingidas pelas inundações foram também afetadas pelos fogos de verão entre 2019 e 2020. Ambos os acontecimentos são considerados as piores catástrofes naturais do país.