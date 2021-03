Pelo menos quatro pessoas morreram, esta segunda-feira, e 19 ficaram feridas, seis com gravidade, num acidente com um camião na Croácia, que transportava ilegalmente cerca de 30 refugiados escondidos entre embalagens de rolos de papel.

O acidente ocorreu de madrugada perto da cidade de Nova Gradiska, a 150 quilómetros a Leste de Zagreb, numa autoestrada que liga Belgrado, Sérvia, à capital da Croácia.

O diretor do hospital de Nova Gradisk confirmou que 11 refugiados sírios foram ali internados e outros oito foram transportados para outras unidades de saúde próximas da zona do acidente.

"Seis pessoas estão feridas com gravidade, uma delas corre perigo de vida e outra foi submetida a uma intervenção cirúrgica", adiantou ainda.

Um comandante dos bombeiros, que esteve no local do acidente, disse a um canal de televisão do país que no camião viajavam cerca de 30 pessoas, incluindo crianças, escondidas entre a carga transportada.

O veículo, com matrícula da Sérvia, transportava grandes e pesados rolos de papel, onde se encontravam escondidos os refugiados sírios.

"Foi horrível. Parte dessas pessoas caíram para fora do veículo e outros ficaram dentro esmagados entre os rolos de papel que o camião transportava", disse o mesmo bombeiro.