A GNR encerrou, este sábado, um restaurante que estava a funcionar com 13 pessoas no seu interior, no concelho de Felgueiras.

Segundo a força de segurança, no âmbito de uma denúncia dando conta da realização de um convívio com vários clientes num estabelecimento de restauração no concelho de Felgueiras, os militares deslocaram-se ao local, verificando que num anexo ao estabelecimento se encontravam 13 pessoas a consumir bebidas alcoólicas e petiscos, desrespeitando as normas em vigor devido à pandemia.

“No seguimento da fiscalização foram identificadas 13 pessoas, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação por promoção de convívio, por incumprimento ao dever geral de recolhimento domiciliário e por violação da limitação de circulação entre concelhos”, informa a GNR, numa nota emitida esta segunda-feira.