O número de desempregados inscritos nos centros de emprego aumentou 36,8% em fevereiro em termos homólogos e 1,8% face a janeiro, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

No fim do mês de fevereiro de 2021, estavam registados nos centros de emprego 431 843 indivíduos desempregados, número que representa 71,2% de um total de 606 540 pedidos de emprego.

Para este aumento "contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, com destaque para as mulheres, adultos com idade igual ou superior a 25 anos, os inscritos há menos de um ano, os que procuravam novo emprego e os que possuem como habilitação escolar o secundário", lê-se no relatório do IEFP.

O desemprego registado aumentou em todas as regiões do país, crescendo de forma mais pronunciada nas regiões do Algarve (+74,4%), Lisboa e Vale do Tejo (+52,9%) e Madeira (+30,4%).

No seu relatório, o IEFP destaca ainda que o número de casais com ambos os elementos inscritos nos centros de emprego aumentou 29,5% em fevereiro face ao mesmo mês de 2020, para 6899.