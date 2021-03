Belch e o duende

A gente chama-lhe Belch. Ao Jorge, quero dizer. Jorge Belchior Laires, por extenso Belch. O Belch tem duende. O Belch tem muito duende. Nem o próprio Lorca, acho eu, seria capaz de medir o tamanho do duende do Belch. Escreveu na sua Teoria e Prática do Duende: “O maravilhoso cantador El Lebrijano, criador da Debla, dizia: ‘Nos dias em que canto com duende não há quem possa comigo’; a velha bailarina cigana La Malena exclamou um dia, ao ouvir Brailowsky tocar um fragmento de Bach: ‘Olé! Isso tem duende!’ E Manuel Torres, o homem com maior cultura no sangue que conheci, disse, escutando o próprio Falla tocar seu Nocturno del Generalife, esta esplêndida frase: ‘Tudo o que tem sons negros tem duende’”. Nos dias em que o Jorge toca com duende, não há quem o segure. A música está em dívida para com ele. Porque não lhe deu espaço para não fazer mais nada senão dedilhar as seis cordas nas quais aplica toda a sua magia.

