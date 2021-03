A Groundforce e a falta de racional do Governo

É evidente que o governo teve um plano para a Groundforce desde o início: correr com o acionista maioritário privado. E, como os fins justificam todo os meios, não hesitou em não mobilizar ajudas.

Portugal deveria ter definido há muito e de forma clara quais são as funções e áreas fundamentais em que o Estado afirma o seu posicionamento para salvaguardar o interesse estratégico nacional, mas não. A geometria variável dos governantes e da governação tudo permite, em impulsos sem racional, opacos e reveladores de uma sociedade deslaçada, pejada de maniqueísmos assentes nas mais variadas razões, da cegueira ideológica à incompetência congénita para lidar com a realidade concreta.

Sem definir verdadeiramente o que é importante para as pessoas e para os territórios, assistimos ao longo dos últimos anos à estratégia de iô-iô do Estado em relação ao mercado e a áreas relevantes ou estratégicas que acabam invariavelmente com maiores responsabilidades para os bolsos dos contribuintes. Os desmandos da governação no posicionamento do Estado na economia e na sociedade nunca morrem solteiros porque os portugueses acabam sempre por ser chamados a contribuir para a boda.

Em tudo isto, a falta de critério e já agora de escrutínio, de responsabilização e de vergonha, fazem toda a diferença, porque concorrem para a falta de sentido das opções políticas, a crescente incompreensão popular com as mesmas e a fragilização do exercício político, pela promiscuidade com os negócios, em função de interesses particulares.

Sem definir o que são os ativos estratégicos nacionais, Portugal entrou numa deriva de privatização e, por vontade de alguns, entrava agora numa deriva de nacionalizações, sem saber se estávamos a gerar novos sorvedouros de dinheiros públicos e a desviar do que realmente é importante para o país: as pessoas e o território. É certo que na vontade e na ação dos governos antes da Troika e depois desta, nunca houve um debate público sério sobre o papel e as funções em que Estado deve estar presente no mercado, além das funções de regulação, porque verdadeiramente as oportunidades de negócios, amiúde com mãos amigas, e de encaixe, sempre se sobrepuseram ao racional e ao interesse nacional, geral e abstrato.

O caso recente da Groundforce, que teve, sob gestão pública entre 2007 e 2011, 151,6 milhões de euros de prejuízo, e desde 2012, sob gestão privada, obteve 28,8 milhões de euros de lucro, é apenas mais um da falta de racional, da impreparação governativa e dos preconceitos no desempenho de funções públicas. O governo que, em nosso nome, injetou milhões na TAP e tem apoiado diversos setores da economia nacional fustigados pelos impactos das limitações impostas pela pandemia, tem uma queda para querer pôr as pernas dos princípios e dos valores a tremer como varas verdes. Entre o preconceito ideológico ou partidário e a oportunidade para dar expressão a interesses alheados do bem comum, é evidente que o governo teve um plano para a Groundforce desde o início: correr com o acionista maioritário privado. E, como os fins justificam todo os meios, não hesitou em não mobilizar ajudas do Estado para a empresa, como fez com outros, quando esta foi penalizada com perdas de 90 milhões de euros de faturação pela pandemia; em dar a ideia de que estava a dialogar com o acionista privado enquanto encantava potenciais interessados privados para uma nacionalização para investidores mais próximos e em vergastar os trabalhadores com salários em atraso durante semanas.

Quem anda nisto há muito, já viu de tudo e vislumbra com facilidade que a cortina de fumo mediático e do exercício do poder, para além de maniqueísmos ideológicos sem sentido numa sociedade plural, frágil e sem músculo produtivo, começa a ter um padrão de impreparação para a coisa concreta e de afago a interesses não gerais. O drama é que neste jogo que mexeu e mexe com a vida das pessoas e com o erário público, acabam por entrar os sindicatos, sem cuidarem de que a troca de uma gestão que levou a empresa aos lucros é feita por um futuro incerto espelhado pelo chairman da TAP “os custos terão de baixar e é natural que isso esteja contemplado nos serviços de handling “.

A realidade geral que já era complexa agravou-se. Não é compatível com fundamentalismos ideológicos, inconsistências, jogos de poder sem mínimos de humanismo ou negociatas que se traduzem em grandes oportunidades para determinadas órbitas de interesses e renovadas consequências negativas para os contribuintes portugueses. Nunca a manta foi tão curta para as necessidades, razão maior para haver racional nas ações em nome do Estado. Tudo o que não aconteceu na Groundforce. Algo que ficará claro, se o governo concretizar o seu plano, correr com Alfredo Casimiro, colocar um novo alguém e aligeirar a Groundforce em função da procura de serviços de handling, isto é, cortar nos empregos e nos salários dos trabalhadores, aplicando a receita da reestruturação da TAP. Como dizia o outro, “não havia necessidade!”.

NOTAS FINAIS

“SE PENSARMOS COMO A DIREITA PENSA, ACABAMOS A GOVERNAR COMO A DIREITA GOVERNOU”. A lei das limitações de mandatos autárquicos tem um objetivo de renovação dos titulares e até devia ser extensiva ao parlamento. O PS vai contornar o seu escopo, como faziam os outros. É mais um princípio que se vai, em nome da “realpolitik” e do vale tudo. Mal, como tantos outros afastamentos dos valores e princípios.

RUI RIO E O BAÚ DAS ASSOCIAÇÕES. Rui Rio quer saber tudo sobre as inscrições dos deputados em associações, da Maçonaria à associação recreativa do bairro, mas, na Câmara do Porto, não quis saber de nada do que se passava no urbanismo. Uma vez um amigo, presidente de uma das maiores empresas de construção e de obras públicas, de capitais espanhóis, convidou-me para ir a Madrid ver um jogo do Real. Na comitiva estava o homem de Rio no urbanismo do Porto, sempre esguio a fugir das fotos, comprometido em Espanha, protegido em Portugal. Acompanhou Rio em toda a gestão municipal, conhecido por ser o homem das bagagens, do handling, portanto. Quiçá razão de debandadas inconsequentes ocorridas no executivo. A realidade do valor real mina o valor facial.

COMPENSADOS E DESCOMPENSADOS. A pandemia ainda vai no adro das consequências, mas proliferam os pedidos de compensações por perdas dos mais díspares agentes, dos que muito lucraram do boom do turismo em Portugal aos que, como concessionários de serviço público postal, prestam um péssimo serviço à população. Os pedidos de compensações por perdas da ANA e dos CTT seriam de rir, se o Estado não estivesse descompensado de critério e de senso.

