Abel Ferreira, atual treinador do Palmeiras, deu uma entrevista à cadeia televisiva ESPN Brasil, no programa ‘Bola de Vez’, onde, entre outros assuntos, abordou a comparação com Jorge Jesus de que é alvo várias vezes. Acontece que, após a vitória do técnico português na Taça Libertadores com as cores verdes e brancas, a sua comparação com Jorge Jesus foi quase imediata, já que o atual técnico do SL Benfica tinha, na temporada anterior, vencido a mesma competição, ao leme do Flamengo.

As comparações, no entanto, não estão na mente de Abel Ferreira, e, à medida que se tornam mais comuns, o técnico preferiu deixar as questões claras: ele e Jorge Jesus são “completamente diferentes”.

“Não podemos misturar as pessoas. Ele tem um caráter, eu tenho outro; tem 60 e muitos anos, eu tenho 42. Somos pessoas completamente diferentes. Para quem não sabe, ele foi meu treinador. Reconheço-lhe muita competência enquanto treinador, também aprendi com ele”, começou por defender Abel Ferreira, que voltou a definir José Mourinho como referência máxima. “Para mim, e falando em treinadores portugueses, a referência, o expoente máximo, de longe, é José Mourinho, por tudo o que ganhou e nos clubes em que ganhou.”

A adoração por The Special One não é inédita. Numa entrevista, dias antes, Abel Ferreira tinha já expressado a sua admiração pelo atual técnico do Tottenham Hotspur. “A nossa maior referência é o Mourinho. Para mim, é a referência top dos treinadores portugueses, pelo que ganhou e nos clubes em que ganhou”, defendeu o técnico em entrevista ao canal brasileiro SporTV.

“Uma coisa é chegar a clubes que gastam fortunas para compor o elenco em tudo, outra coisa é fazer das tripas coração. Se o vir faço uma reverência. Nunca falei com ele pessoalmente, apenas trocamos mensagens. Para mim, é uma referência máxima do futebol português, ele é que abriu a porta a todos. Da minha parte, haverá sempre uma grande admiração”, acabou por confessar o técnico português à ESPN Brasil.

Na mesma entrevista, Abel Ferreira fez ainda alusão a outros treinadores como Pep Guardiola. “Eu gostaria de ver o Guardiola a treinar o Porto ou treinar equipas médias e vencer. Eu gostaria, porque ele é bom, é muito bom, mas também treina sempre os melhores. Quem é que treinou? O Barcelona é bom? Não, é um dos melhores!”, começou por referir o técnico do emblema de São Paulo, que atirou ainda um desafio a Guardiola: “Eu gostaria de o ver a dizer ‘não, agora eu vou treinar o Valência, vou treinar um clube do Porto, vou para Portugal ser campeão europeu com o Porto. Vou ali a Itália ser campeão europeu com o Inter de Milão!’”, confessou o mesmo. Mas, desafios não são críticas. “Atenção, o Guardiola é uma das minhas referências”, fez questão de esclarecer o penafidelense.