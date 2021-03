Os problemas do foro psiquiátrico ainda são um tabu em Portugal, a prova disso é que todos aqueles que aceitaram participar neste artigo pediram para não ser identificados e, por isso, os nomes que aqui se encontram são fictícios.

“Fiquei ‘bonita’ e ‘popular’. Acho que isso me deu uma legitimidade, ainda que inconsciente, para continuar a fazer aquilo que estava a fazer”, começa por contar Luísa ao i, lembrando os distúrbios alimentares que acompanharam durante a adolescência. A jovem alentejana, que tem hoje 22 anos, sente agora que está curada, no entanto a bulimia foi um problema que a atormentou durante vários anos.

Em 2019, registaram-se em Portugal 38 óbitos por lesões autoprovocadas de jovens com menos de 25 anos, todos entre os 15 e 24 anos. Em anos anteriores já houve óbitos em crianças mais novas. A saúde mental infantil é ainda um tema difícil de decifrar. Quando se trata de crianças com menos de doze anos, é necessário estar atento aos comportamentos visto que podem não se expressar verbalmente e fazê-lo através de “alterações no padrão de jogo, do desenho, alteração do comportamento com retirada, isolamento ou outras vezes maior agressividade, alterações dos padrões de sono ou alimentares”, explica a pedopsiquiatra Sara Melo. A especialista indica que estes comportamentos “são a expressão de desconforto emocional das crianças mais pequenas”. Para a especialista, apesar de “haver cada vez mais informação e campanhas de sensibilização para a importância da saúde mental e o risco de não se procurar ajuda”, o adoecer psiquiátrico ainda é muitas vezes associado à “fraqueza e à falta de vontade”, lembrando que ainda se ouve muitas vezes dizer “não deprimo porque não tenho tempo para isso…”, como se a doença mental se pudesse comparar a um “capricho”.

E estas são histórias de quem o sentiu na pele. Afonso tem ansiedade desde que se lembra. Quando era pequeno não conseguia dormir sem a mãe porque “tinha medo de morrer, de adormecer e não acordar mais”. Só começou a considerar isso um problema em idade escolar quando se apercebeu de “que os outros miúdos não estavam constantemente assustados com tudo” como acontecia com ele.

Também António se debateu com a sua saúde mental durante a adolescência. Com 15 anos, teve um episódio psicótico em que perdeu “o total controlo da realidade”, mas já há mais de dois que tinha depressão.

