Paulo Neto Leite, CEO da Groundforce, é um dos ‘privados’ que, nas últimas semanas “se manifestaram disponíveis para acompanhar a TAP na Groundforce” substituindo o atual acionista maioritário, Alfredo Casimiro (que detém 50,1% da empresa através da Pasogal SGPS, S.A, enquanto a TAP SGPS é dona de 49,9%). A TAP confirmou ao i na semana passada que as negociações estavam a envolver privados, sem contudo os identificar. O diretor executivo da Groundforce e um dos braços direitos de Alfredo Casimiro nos últimos anos é um dos nomes envolvidos.

Tal como o jornal Nascer do SOL divulgou esta semana, Governo e TAP não contam com o acionista privado Alfredo Casimiro para uma solução de médio-longo prazo na Groundforce. E nem o acordo de emergência, assinado na última sexta-feira entre Governo, TAP e Pasogal, que permite pagar os salários e impostos de fevereiro e março, veio alterar essa posição.

O i sabe que o gabinete do ministro Pedro Nuno Santos tem na sua posse uma lista com nomes de vários interessados e tem trabalhado com vista a selecionar um novo parceiro privado. Fonte próxima do processo confirmou que “negociações com um player para substituir a Pasogal já estão mesmo muito avançadas”. Resta agora confirmar se esse privado se trata de Paulo Neto Leite ou outra entidade.

Leia o artigo completo na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o jornal em casa ou subscrever a nossa assinatura digital.