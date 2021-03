Para que servem as declarações de interesses?

A proposta do PSD para tornar obrigatória a declaração de que se pertence à maçonaria, Opus Dei e outras associações, mais a justificar as primeiras, deu a polémica do costume, mas não se percebeu ainda como se aplicaria para tornar o exercício parlamentar mais isento. O que se pretende?

Em 2018, segundo dados disponibilizados na altura pelo Parlamento, apenas 24 deputados nos sete anos anteriores tinham deixado registados interesses pessoais ou profissionais no momento de uma votação. Preenchem a informação em início do mandato, em fichas que qualquer pessoa pode consultar e onde a expressão mais repetida é “nada a declarar”, por isso alguns consideravam-no suficiente. Isto em vez de, em cada momento do exercício parlamentar, dar nota pública de experiências pessoais e profissionais que possam interferir no seu juízo sobre a matéria em causa. A proposta do PSD para tornar obrigatória a declaração de que se pertence à maçonaria, Opus Dei e outras associações, mais a justificar as primeiras, deu a polémica do costume, mas não se percebeu ainda como se aplicaria para tornar o exercício parlamentar mais isento. O que se pretende? Passaria a haver quotas de maçons e pessoas da Opus nos grupos de trabalho, nas bancadas parlamentares? Quais são os temas em que pertencer a estas ou a quaisquer outras organizações conflitua com a atividade legislativa e o que se faz nessas situações? E por que não definir o mesmo para a pertença a clubes de futebol, ser advogado, médico, dentista, arquiteto? Seria de uma vez por todas obrigatório reportar contactos de membros das respetivas associações, lojas, círculos, clubes, no fundo a regulamentação do lobby que em Portugal se tem discutido igualmente por vagas sem que nada se altere? A fechar a semana em que se bateu pela transparência, surge a notícia de que o candidato autárquico em Gaia do PSD deverá ser António Oliveira, maior acionista individual da SAD portista. Se fosse da Opus ou da maçonaria (não sei se é) passava a ser problemático?

