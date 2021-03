O futebol inglês dá, a cada jornada, um novo exemplo do seu alto nível. A partida no London Stadium entre o West Ham United e o Arsenal, a contar para a 29.ª jornada da Premier League, acabou num empate a três bolas, após o West Ham ter estado a vencer por 3-0.

A primeira parte foi totalmente dominada pela equipa da casa, com golos de Jesse Lingard (15'), Jarrod Bowen (17') e Tomas Soucek (32'). Ainda antes do apito final, no entanto, Soucek voltou a marcar... mas na própria baliza, dando aos gunners o seu primeiro golo na partida.

Os últimos 45 minutos, no entanto, seriam ainda mais bizarros. Ao fim de uma hora de jogo, Craig Dawson, do West Ham, fez o segundo autogolo da partida, e autoflagelou a vantagem da equipa da casa.

O ambiente no ar era bizarro, ninguém acreditava que fosse possível reduzir uma distância de três golos, sem que os visitantes tivessem ainda assinado algum golo. Aos 82 minutos, no entanto, Alexandre Lacazette atingiu o empate no marcador, assistido por Nicolas Pepe.

Com dois autogolos em seu favor, o Arsenal de Mikel Arteta conseguiu garantir pelo menos um ponto à saída do dérbi londrino, ao passo que o West Ham foi para o balneário atordoado, a pensar sobre os erros que lhes custaram dois valiosos pontos na Premier League.