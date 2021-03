Cristina Ferreira viajou na sexta-feira passada para os Emirados Árabes Unidos, o que lhe valeu uma onda de críticas nas redes sociais, por ter saído do país numa altura em que Portugal ainda está em confinamento devido à pandemia de covid-19.

A apresentadora veio depois dar uma espécie de explicação acerca da viagem e do destino, sendo que a justificação parece ser mesmo o facto de ali poder ir a um restaurante, ao contrário do que acontece em Portugal.

"Vamos jantar fora. Já não dizia isto há algum tempo. No Dubai mais de metade da população já está vacinada. Está tudo aberto embora com algumas regras. Está calor. A esperança de um futuro mais livre para todos", pode ler-se na legenda de uma fotografia que Cristina Ferreira publicou no Instagram.