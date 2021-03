Luís Freire vai deixar de ser o técnico do Nacional da Madeira, noticia a imprensa desportiva nacional. Recorde-se que o Nacional está no 15.º lugar da tabela classificativa, e conta com seis derrotas consecutivas.

Freire, de 35 anos, conduziu os madeirenses até à Primeira Liga na temporada passada, mas os resultados nesta época têm ficado muito aquém das expectativas, o que terá levado à rescisão de contrato.

O Nacional está neste momento à beira da zona de despromoção, com 21 pontos, acumulando, nesta temporada, cinco vitórias, seis empates e 13 derrotas.

Luís Freire conta no histórico com passagens pelo Estoril Praia, Ericeirense, e Pêro Pinheiro.