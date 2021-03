A noite não podia ter corrido de pior forma para os Los Angeles Lakers. Já desfalcados de Anthony Davis devido a uma lesão, a equipa angelina voltou a sofrer uma baixa na noite de sábado. Solomon Hill caiu em cima da perna direita de LeBron James, que acabou estendido no chão em sofrimento.

O jogador estrela ainda se conseguiu levantar e manter-se em campo durante mais algum tempo, mas as dores obrigaram mesmo a um timeout, que acabaria com James fora do campo. As queixas do jogador angelino auguravam o que mais tarde a ESPN revelou: uma lesão no tornozelo que deixará o jogador, de 36 anos, fora dos pavilhões, sem data de regresso definida.

Agora, os LA Lakers, campeões em título da NBA e que acabaram por perder o jogo frente aos Atlanta Hawks por 99-94, não poderão contar nem com Davis, nem com James.