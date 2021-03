O Sporting venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães por 1-0, num jogo da 24.ª jornada da I Liga, disputado no Estádio de Alvalade.

Tiago Tomás inaugurou o marcador aos 29 minutos, mas os leões viram o golo ser anulado após revisão do VAR. Pouco tempo depois, o Vitória de Guimarães lançou duas bolas ao poste da baliza leonina em apenas um minuto.

No entanto, a vantagem ficou assegurada ainda na primeira parte: o primeiro e único golo (válido) da partida aconteceu ao minuto 44 graças a Gonçalo Inácio. O golo foi inicialmente anulado por fora-de-jogo, mas foi validado após revisão do VAR.

O Sporting mantém-se assim firme no primeiro lugar da I Liga, com 64 pontos, mais 10 do que o FC Porto, atualmente em segundo lugar. Já o Vitória de Guimarães está em sexto lugar, com 35 pontos.