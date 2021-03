O FC Porto venceu, este sábado, o Portimonense por 2-1, no jogo da 24.ª jornada da I Liga. A partida, defrontada no Estádio Municipal de Portimão, ficou marcada por dois auto-golos e pela expulsão dos treinadores dos dois clubes.

A primeira parte do jogo quase acabava sem golos, mas aos 45+1' um auto-golo de Lucas Possignolo colocou os dragões em vantagem. Já na segunda parte, ao minuto 64, Fali Candé viria a igualar o marcador, mas por pouco tempo. Passados quatro minutos, o guarda-redes do Portimense, Samuel Portugal, voltava a colocar a bola dentro da própria baliza.

Os ânimos exaltaram-se entre Paulo Sérgio e Sérgio Conceição logo após o segundo auto-golo e ambos foram expulsos do banco por causa de trocas de insultos.

O FC Porto somou assim mais três pontos e segura o segundo lugar com 54 pontos, menos sete do que o Sporting. O Portimonense situa-se no 13.º lugar, com 23 pontos.