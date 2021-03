Inês Sousa Real, atual líder parlamentar do PAN, é a candidata à liderança do partido, foi anunciado este sábado. "Acabei por aceitar o desafio que muitos filiados e muitos apoiantes também externos do partido me colocaram de me candidatar à liderança, neste caso, a porta-voz do partido", disse a candidata à agência Lusa.

Esta será uma "oportunidade também de viragem para uma liderança no feminino" para um partido "que é feminista, é um partido que é formado na sua maioria por mulheres, mas que nunca teve até hoje uma porta-voz mulher".

A líder parlamentar revelou ainda que Bebiana Cunha, eleita pelo círculo do Porto, também integrará a lista candidata à Comissão Política Nacional. "Esta foi uma decisão que foi refletida em conjunto pelas duas, não foi uma decisão tomada sozinha, e conto com o apoio da Bebiana para me candidatar a porta-voz", disse.

Recorde-se que o atual porta-voz do PAN, André Silva, anunciou no passado fim de semana que irá abandonar as suas funções executivas no partido e o lugar de deputado no parlamento.