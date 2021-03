Jogam-se os quartos-de-final da Taça de Inglaterra, no sábado, e no domingo, onde oito equipas britânicas lutam por conseguir avançar à fase seguinte neste torneio, que foi conquistado, na edição anterior, pelo Arsenal, que este ano não passou sequer da quarta ronda, após uma derrota com o Southampton por uma bola a zero, sinal dos maus tempos que vivem os gunners. No sábado, o Manchester City, emblema de João Cancelo, Rúben Dias e Bernardo Silva, vai até Goodison Park enfrentar o Everton, num jogo que não deverá ser uma dor de cabeça para os líderes isolados da Premier League, que distam 14 pontos do segundo classificado, e que recentemente carimbaram a passagem aos quartos-de-final da Liga dos Campeões, após bater o Borussia Mönchengladbach por quatro bolas a zero, no total. O Everton, onde joga André Gomes, vem de uma derrota com o Burnley na Liga inglesa, o que não terá feito subir a moral, mas terá deixado a vontade de se redimir na Taça inglesa.

Diabos e raposas O Manchester United, onde milita o internacional português Bruno Fernandes, vai até ao King Power Stadium enfrentar o Leicester City, emblema de Ricardo Pereira, campeão da edição 2015-16 da Premier League, e que, neste momento, se encontra no terceiro lugar na tabela classificativa, a apenas um ponto dos red devils. No domingo, pelas 17h00, as duas equipas enfrentam-se na Taça de Inglaterra, e o resultado é praticamente impossível de prever. Ambos os emblemas estão em bons lençóis, tendo empatado a duas bolas no último encontro que jogaram, em dezembro do ano passado. No domingo, no entanto, não há espaço para empates, e dá-se algum favoritismo ao Manchester United, tomando em conta que é preciso recuar até 2014 para encontrar a última vitória dos foxes frente aos de Old Trafford. A única, aliás, nos últimos 25 confrontos entre estas equipas.

Chelsea com caminho aberto Prognósticos só depois do jogo, mas a realidade é que, para a partida entre Chelsea e Sheffield United, todos os indicadores apontam para uma vitória folgada da equipa de Stamford Bridge. No domingo, às 13h30, as duas equipas enfrentam-se em Londres, e o conjunto de Thomas Tuchel tem todas as capacidades para assegurar uma fácil passagem à fase seguinte da competição. É importante não esquecer, no entanto, que o futebol inglês gaba-se de ser um dos mais competitivos do mundo, e não seria a primeira vez que o Sheffield United surpreende, sendo que os blades já bateram, nesta temporada, por exemplo, o Manchester United, por duas bolas a uma.

Last, but not least Apesar de serem, em teoria, as equipas mais fracas na eliminatória, o Bournemouth, da segunda liga inglesa, vai enfrentar o Southampton, no sábado, e procurará continuar uma fantástica jornada na Taça de Inglaterra.