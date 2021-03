As três redes sociais Facebook, WhatsApp e Instagram estão com problemas de conexão. Segundo o site Downdetector, que controla as falhas das plataformas digitais, milhares de utlizadores reportaram falhas.

O problema na conexão começou por volta das 17h15. Quinze minutos depois, já tinham sido registadas mais de 4.000 notificações no Instagram, mais de 4.200 no Whatsapp e 388 no Facebook. Portugal não foi o único país a notificar o problema. Segundo a Reuters, vários utilizadores no mundo foram afetados pela falha técnica.

Uma hora depois, o problema de conexão das aplicações parece estar resolvido.