A França vai retomar a administração da vacina AstraZeneca apenas em pessoas com 55 anos ou mais, recomendaram as autoridades de saúde do país.

"A Alta Autoridade de Saúde (HAS) dá luz verde para a retomada da vacinação com AstraZeneca para pessoas com 55 anos ou mais", anunciou o ministro da Saúde, Olivier Veran, numa publicação na rede social Twitter.

Nos próximos dias, as autoridades de saúde francesas irão divulgar uma recomendação sobre como inocular a segunda dose àqueles que receberam a primeira dose da AstraZeneca e que têm menos de 55 anos.

De realçar que esta quinta-feira a Agência Europeia do Medicamento confirmou que o uso da vacina AstraZeneca é seguro e eficaz.