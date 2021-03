O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, referiu esta sexta-feira que foram dadas indicações em janeiro às forças de segurança para reforçarem a fiscalização em sequência do grande aumento de número de casos de covid-19 no país.

Depois de um ano desde o primeiro estado de emergência, Eduardo Cabrita salientou que as contraordenações em fevereiro e março deste ano foram bastante superiores relativamente ao período anterior. De acordo com dados divulgados pelo ministro, a partir da primeira quinzena de fevereiro traduziu-se no triplo das contraordenações, passando de menos de 4 mil para 10 mil.

Apesar do aumento significativo da fiscalização da PSP e da GNR, o governante recusa a ideia de que existe uma “caça à multa” e reforça que a atuação policial é essencial para o combate à pandemia.

Eduardo Cabrita, coordenador da estrutura de monotorização do estado de emergência, considera que mesmo com as medidas restritivas que têm sido implementadas em Portugal “ a democracia nunca esteve suspensa”.