Um restaurante em Torres Vedras foi encerrado pela Guarda Nacional Republicana (GNR), na passada quarta-feira, "por falta de condições de higiene e perigo para a saúde pública".

Em comunicado, divulgado esta sexta-feira, a GNR explica que a ação de fiscalização foi "direcionada para a verificação das condições da água para consumo humano". No local, os elementos do Núcleo de Proteção Ambiental de Torres Vedras constataram que o estabelecimento "para além de apresentar falta de condições de higiene, utilizava água proveniente de um poço, sem as necessárias condições para o consumo humano".

A GNR elaborou um auto de contraordenação por uso de água para consumo humano sem plano de controlo de qualidade de água e ordenou o encerramento provisório do estabelecimento em causa.